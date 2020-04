Do 20 kwietnia przedłużono postój w czeskich fabrykach

Od trzech tygodni Polacy pracujący w czeskich fabrykach Skody w Kvasinach mają przymusowe wolne. Wszystko przez koronawirusa, który spowodował zamknięcie granicy polsko-czeskiej. Wcześniej pracownicy czeskich fabryk obawiając się o swoje zdrowie, apelowali o zaprzestanie prac.

Kiedy w nocy z 14 na 15 marca przywrócono kontrolę na granicach, pojawił się dodatkowy problem. Wjeżdżającym do kraju mierzono temperaturę i proszono o wypełnianie kart lokalizacyjnych, co spowodowało olbrzymie korki. Tym bardziej że cały ruch samochodowy został skierowany do przejścia Kudowa-Słone.

-Staliśmy w kilkugodzinnych korkach. Proszę sobie wyobrazić, że z porannej zmiany wróciłem do domu dopiero grubo po północy – mówi nam jeden z pracowników z Kvasin, prosząc o anonimowość.

Według najnowszych informacji pierwsza zmiana ma rozpocząć się 20 kwietnia o godzinie 6.00. Do tego czasu pracownicy mają wypłacane postojowe w wysokości 75 procent wynagrodzenia. Kwota ta począwszy od 29 marca wzrosła z 70 proc.