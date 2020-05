Gmina Nowa Ruda chce otworzyć przedszkola od 18 maja

Możliwość przyprowadzenia dzieci do przedszkola czy żłobka, to nie obowiązek, dlatego chętni rodzice będą musieli zastosować się do wprowadzonego przez rząd reżimu sanitarnego. Osoby, które nie zdecydują się na posłanie dziecka do placówki, będą miały nadal - mimo otwarcia żłobka/przedszkoli - prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało wydłużone do 24 maja.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ zostaną utworzone mniejsze grupy przedszkolne. W przypadku większej liczby chętnych niż przygotowanych miejsc, pierwszeństwo będą miały dzieci rodziców pracujących. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.

Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Dzieciom nie wolno przynosić żadnych przedmiotów z domu. Ograniczone zostanie również przebywanie w placówce osób z zewnątrz, a przy wejściu do przedszkola/żłobka zapewniony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy dorośli powinni z niego korzystać.