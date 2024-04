Kwiecień 2024 w Kłodzku: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kłodzka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu!”?

Przegląd marca 2024 w Kłodzku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć Kobiet z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu! Zobacz galerię zdjęć kobiet z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w akcji Kobieca Twarz Regionu. Na zwyciężczynie czeka mnóstwo fantastycznych nagród: zaproszenia na Forum Kobiecości, profesjonalne sesje fotograficzne, weekendowe pobyty w SPA oraz główne nagrody - samochody Toyota Aygo X! 📢 Wybory samorządowe 2024 – lista kandydatów do rady powiatu kłodzkiego Już wkrótce odbędą się wybory samorządowe 2024. Wiemy, kto kandyduje do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te osoby powalczą o mandaty w Twoim regionie. Zapoznaj się z poniższą listą i dowiedz się, na kogo możesz oddać swój głos.

📢 Nietypowe zgłoszenie z Dolnego Śląska. Strażacy sprawdzili radioaktywne urządzenie Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Prasówka kwiecień Kłodzko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kłodzka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek w Zamku Książ. Nie żyje 38-letni pracownik zamku Tragiczny wypadek w Zamku Książ w Wałbrzychu. Dzisiaj (27 marca) zginął 38-letni pracownik zamku. Został przygnieciony przez drewniane stoły. Na miejscu pracuje policja, prokuratura, straż pożarna, pojawiło się też pogotowie ratunkowe, ale życia mężczyzny nie udało się uratować. Pracownicy zamku są pogrążeni w bólu.

📢 Te domy i mieszkania kupisz za bezcen! Sprawdzamy kwietniowe licytacje komornicze nieruchomości na Dolnym Śląsku. Lokalizacje i ceny Dzięki licytacjom komorniczym można nabyć nieruchomości, płacąc za nie dosłownie ułamek wartości - zazwyczaj 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w kwietniu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy. 📢 Tego nie wkładaj do wielkanocnego koszyczka! Za te rzeczy w święconce ksiądz może ci zwrócić uwagę Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

📢 Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Kłodzku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kłodzka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory samorządowe 2024: Lotnisko, luksus i kebab dla wszystkich. Hit kampanii z Kamiennej Góry podbija sieć - zobacz film!”? 📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku: Trzy osoby zakleszczone, droga Wrocław-Kłodzko zablokowana W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

📢 Zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła 17 mln zł w czasie remontu Starej Kopalni w Wałbrzychu! W tle pranie brudnych pieniędzy Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę. 📢 Nietypowy wypadek w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Kierowca zjechał na pobocze. Nie żyje - zdjęcia Do nietypowego zdarzenia doszło dziś (20 marca) przed godz. 9 w Krzeszowie w powiecie kamiennogórskim. Nie żyje 57-letni kierowca, mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego. Prawdopodobnie zasłabł za kierownicą.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Polska Miss 30+ 2024: Trzy finalistki z Dolnego Śląska walczą o koronę. Zobaczcie zdjęcia pięknych kandydatek Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia. 📢 Straszny wypadek na A4 między Wrocławiem a Legnicą. Trzy osoby nie żyją, droga jest zablokowana, zobacz zdjęcia Tragiczny niedzielny poranek na autostradzie A4. Między Wrocławiem a Legnicą doszło do wypadku ciężarówki i busa. Trzy osoby nie żyją. Trwają działania służb. Autostrada jest zablokowana, utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych.

📢 Przez cztery dni siedziała na szczycie drzewa, aż przyjechali ratownicy z GOPR - zdjęcia Nietypowa interwencja Grupy Sudeckiej GOPR. Ratownicy niosący pomoc turystom na szlakach regionu wałbrzyskiego i kłodzkiego zwykle z koron drzew ściągają paralotniarzy, tym razem wspięli się po 2-letnią uciekinierkę Molly. 📢 Koszmar w przedszkolu: Dwulatka z Wrocławia poparzona chemicznie. Co się tam stało? W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę. 📢 Koalicja Obywatelska nie zarejestrowała list wyborczych do Rady Miasta w Kłodzku w czterech okręgach. Zabrakło podpisów Dramat kandydatów z ramienia Koalicji Obywatelskiej na radnych w Kłodzku. Miejska Komisja Wyborcza w Kłodzku odmówiła rejestracji list kandydatów na radnych w czterech okręgach. O sprawie nieoficjalnie poinformowało 24klodzko.pl. Znamy już szczegóły i powody decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Kłodzku. Na przykład w okręgu nr 4 zabrakło 9 podpisów z listy 150 wymaganych miało wady. W okręgu nr 3 tylko 1 głosu. Decyzja jest nieodwołalna.

📢 Wybory samorządowe 2024: Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku dolnośląskiego z okręgu wałbrzyskiego - zdjęcia Za nami konferencja połączona z prezentacją kandydatów i kandydatek KKW Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Zobaczcie, kto z okręgu nr 3 - obejmującego 6 powiatów dawnego województwa wałbrzyskiego, wystartuje w wyborach samorządowych 2024!

