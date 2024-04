Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Kłodzku. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Budowa najnowocześniejszego budynku komunalnego w Wałbrzychu przy ul. Traugutta przeszła w kolejny etap. Budynek przed terminem zyskał już wszystkie kondygnacje. Dziś, 18 kwietnia 2024 rozpoczęto odwierty na potrzeby geotermalnego ogrzewania. To pierwsze tego typu działanie w mieszkaniach miejskich. Zobaczcie jakie piękne widoki będą mieć mieszkańcy tego budynku!

Położony najbliżej Rynku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 35 XIX-wieczny dworzec Wałbrzych Fabryczny mógłby być bardziej oblegany niż Wałbrzych Centrum, jednak to relikt czasów, gdy w mieście działał przemysł wydobywczy. Dziś przystają tu dziennie dziesiątki pociągów, tylko pasażerów coraz mniej. Droga z dworca do centrum jest wyboista, można też spotkać dzikich mieszkańców okolicy. Zobaczcie zdjęcia zapomnianego dworca na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Każde kolejne dane publikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, dotyczące największych stacji kolejowych w Polsce, wiążą się z lawiną pochwał dla gigantów wymiany pasażerskiej i ich lidera - Wrocławia. My przekornie wybraliśmy te przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku, z których nie korzysta dziennie nikt, lub zaledwie kilka osób. To ciche miejsca, niespieszne, bez tłoku - jakby wymarłe. Często na obrzeżach większych miast. Oto one!