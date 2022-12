Koszykarze Zetkamy Doralu Nysy Kłodzko przegrali z Pogonią Prudnik

Zetkama Doral Nysa Kłodzko - Pogoń Prudnik 72:86 (18:27, 20:20, 13:19, 21:20)

Skład i punkty: Weiss 24 (4×3, 7 as ), Makarczuk 15 (2×3), Podejko 11, Wojciechowski 9 (10 zb.), Niziński 6, Kaczuga 5 (1×3), Bernecki 2, Rzechtalski, Tkaczyk, Ptaszyński

Do końca pierwszej rundy zawodnikom z Kłodzka pozostały dwa spotkania. Jeden na wyjeździe (już w sobotę we Wrocławiu), drugi 17.12 we własnej hali z liderem grupy Sokołem Międzychód.