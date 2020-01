Na Czarną Górę dojedziesz specjalnym SKIBUSEM

Problematyczny szlaban na drodze w Bielicach ma zniknąć

Problematyczny szlaban, który stoi na drodze powiatowej w Bielicach, ma zniknąć. To efekt mediacji, do których doszło ostatnio w urzędzie w Stroniu Śląskim. Droga, którą odgradzał szlaban, jest niezwykle ważna z turystycznego punktu widzenia. To właśnie ona prowadzi do szlaków tu...