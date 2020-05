Od korporacji do maratonu wokół łóżka. Wojciech Machnik i jego sposób na życie

Urodził się w Dusznikach-Zdroju i choć całe życie mieszka na Śląsku, to właśnie w naszym regionie spędzał każde wakacje. W Dusznikach ma mnóstwo znajomych, którzy regularnie śledzą jego karierę i doceniają sukcesy. To właśnie stąd pochodzi jego mama, a sam Wojciech przez krótki czas chodził do miejscowej szkoły podstawowej. Dziś mówi o nim cały kraju. Wszystko dlatego, że w czasach koronawirusa najpierw przebiegł maraton wokół łóżka w klapkach, a później ustanowił rekord w maratonie przebiegniętym wokół kwadratu 1x1 metra.

A wszystko zaczęło się… w korporacji. -Korporacja wypala. To jest taki wyścig szczurów, bycie takim trybikiem. Później czułem, że nie jest to moje miejsce, że nie realizuję się już tam. Zbiegło się to fajnie z rozpoczęciem mojego biegania na świecie – mówi Wojtek Machnik. Mniej więcej wtedy wpadł na pomysł otworzenia biura podróży, w którym można zapisać się na maraton, a także zwiedzić dany kraj, w którym impreza się odbywa. Jak sam mówi, podróżowanie i zwiedzanie stały się jego stylem życia. Właśnie dlatego wymyślił projekt 249challenge. Czym on jest? -Cel jest ambitny. Postanowiłem pobiec maraton w każdym kraju świata, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, podjąć się innego wyzwania. Ponieważ na mojej trasie znajdują się także mało komercyjne i biedne kraje, swoją podróż chciałbym wykorzystać w celach charytatywnych i zrobić coś użytecznego dla lokalnych społeczności czy środowiska jak np. pomóc przy budowie szkoły, wykopaniu studni lub sprzątaniu dna oceanu – opowiada. Zwiedzonych miejsc ma być właśnie 249. W tej chwili na swoim koncie ma już 106 takich biegów, a także miano rekordzisty świata w kategorii „Najwięcej ukończonych maratonów w różnych krajach w ciągu roku”. W grudniu 2019 meksykańskie Cancun było dla niego 66 ukończonym maratonem. Oczywiście każdy z nich miał miejsce w innym kraju. Na kwarantannie wokół łóżka Kiedy świat zaatakowała pandemia koronawirusa i wszystkie kraje zaczęły zamykać granice, Machnik wrócił z Kairu do Polski. Musiał poddać się dwutygodniowej kwarantannie. -Kwarantannie poddawałem się w pokoju 3x4, oczywiście sam. Właśnie wtedy pojawił się pomysł na przebiegnięcie maratonu wokół łóżka. Przesunąłem łóżko na środek i zacząłem biegać 42 kilometry wokół łóżka – wspomina Wojciech Machnik. ZOBACZ ZDJĘCIA Z MARATONÓW: zobacz galerię (18 zdjęć) Od korporacji do maratonu wokół łóżka. Wojciech Machnik i je... zobacz galerię (18 zdjęć) Nie było to łatwe zadanie, choćby ze względu na szalejący błędnik. Jak opowiada, po około 20-30 okrążeniach w jedną stronę, zmuszony był zmieniać kierunek biegu. Co ciekawe, ten nietypowy maraton przebiegł w...klapkach. Kolejnym krokiem było zorganizowanie zbiórki na rzecz Domów Pomocy Społecznej i hospicjów. Maratończyk postanowił wypromować ją biegając. Tym razem na ogrodzie, wokół kwadratu 1x1 metra w obecności specjalnej komisji, która miała potwierdzić nowy rekord świata. -Celem zrzutki jest zebranie środków na detergenty w Domach Pomocy Społecznej i hospicjach. To był taki maraton na cele charytatywne z rekordem w tle – mówi Wojciech Machnik. ZRZUTKĘ ZNAJDZIESZ: TUTAJ 5 maja jego ogród był najbardziej medialnym miejscem w Polsce, transmisje z rekordu było wiele telewizji, relacjonowana była także w mediach społecznościowych. Co chwilę w innym kraju Żeby ustanowić wspomniany już wcześniej rekord 66 maratonów w ciągu roku w różnych krajach, zmuszony był do licznych podróży. -Przejechałem pół miliona kilometrów i odbyłem 156 lotów. Praktycznie co pięć dni biegałem w innym kraju, a zdarzało się, że biegałem także przez cały weekend: jeden maraton w Kambodży, drugi w Hongkongu– opowiada Wojtek Machnik. Czas pandemii jest trudny dla wszystkich aktywnych. Korzystając z chwili „wolnego”, maratończyk trenuje, a także pisze książkę o biciu rekordu. Przeczytać będzie można ją jeszcze w tym roku. -Mam nadzieję, że wyjdzie w trzecim kwartale – mówi. Za sobą ma już biegi m.in. w Gambii, Lesotho, Iraku czy na Malediwach. W Nigerii spotkał króla, sypiał w hostelach, a czasem pomiędzy startami w ogóle nie sypiał. Jak mówi, wszystkie najciekawsze historie swojego biegowego życia opisze w książce. Czekamy! Zobacz galerię (18 zdjęć) Czytaj także Przypominamy Rajd Dolnośląski 2018 [ZDJĘCIA]

