Trwa wyjazdowa niemoc koszykarzy. Siódma porażka z rzędu

Marcin Radomski: "Zrobię wszystko, żeby 2 punkty zostały zapisane na konto Miasta Szkło Krosno" [WYWIAD]

Marcin Radomski przez 12 lat związany był z zespołem Zetkamy Doralu Nysy Kłodzko. To on, już jako trener, wprowadził tę drużynę po raz pierwszy do rozgrywek 1. ligi, a także do fazy play-off. Teraz powraca do Kłodzka w nowej, zupełnie obcej dla siebie roli. Przeczytajcie, co powi...