W Krosnowicach trwa budowa małego ronda. Ma to poprawić bezpieczeństwo

Głównym celem tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace drogowe ruszyły pełną parą.

Zakres prowadzonych prac obejmuje: wykonanie nowego układu skrzyżowania w postaci mini ronda, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu i dojazdach, wykonanie nowych chodników na dojściach do przejść dla pieszych wraz z montażem przy przejściach płytek z wypustkami będących ostrzeżeniem dla osób niepełnosprawnych i słabo widzących, przebudowę kanalizacji deszczowej, wprowadzenie nowego oznakowania informującego o zmianie sposobu poruszania się w obrębie skrzyżowania, wykonanie oświetlenia drogowego doświetlającego przejścia dla pieszych.

Wartość zadania to 496 951,00 zł, z czego: 107 107,00 zł są to środki własne powiatu kłodzkiego, a 389 844,00 zł, to pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.