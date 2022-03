W Lądku-Zdroju powstaną nowe mieszkania komunalne

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma Wasama Sp. J. – przez najbliższe miesiące dokonywać będzie zupełnej metamorfozy obiektu, który znajduje się przy ulicy Klonowej pod nr 13. Koszt całej inwestycji to kwota 3 890 595,98 złotych.

Warto zaznaczyć, że w związku ze złożonym do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioskiem o udzielenie finansowego wsparcia na realizację działania, lądecka gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 852 409,78 zł. Dzięki temu – przy niewielkim stosunkowo wkładzie własnym – już wkrótce do dyspozycji samorządu pojawi się 17 nowych lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w tym 2 mieszkania chronione. Wykonawca prac budowlanych ma 18 miesięcy na realizację zamówienia, zatem oddanie obiektu do użytku planowane jest na 2023r.