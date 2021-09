Wielka Ławka Big Bench w Bieganowie cieszy się coraz większą popularnością

Barbara Segino jest tak zwaną Ławkowiczką, bo tak nazywają się osoby odwiedzające ławki Big Bench. Odwiedziła już 169 ławek , niemal wszystkie. Jest również założycielką grupy na portalu społecznościowym skupiającej już 25 tysięcy ławkowiczów. Barbara Segino jest też ambasadorką fundacji, działa społecznie, z pasją, odwiedza te miejsca no profit, utrzymuje kontakty z aktywnymi promotorami, proponuje tematy na wydarzenia np. dekoracje ławki na okoliczności typu walentynki lub początek roku szkolnego . Na ławkach też wykonuje się zdjęcia okolicznościowe np. zdjęcia typu maternity.

W Polsce jest to pierwsza Wielka Ławka Big Bench. We Włoszech jest ich ponad 160 i stało się do dość popularne. Ludzie z małych miejscowości inwestują w tą inicjatywę w celu przyciągnięcia turystów i ożywienia lokalnego życia, szczególnie w kryzysie po lockdownach. Coraz częściej współpracują samorządy, udostępniając teren na instalację, ale ławka musi być sfinansowana tylko z pieniędzy prywatnych lub przez stowarzyszenia.