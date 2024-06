Prasówka z Kłodzka 28.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To sprawa absolutnie bezprecedensowa. Mieszkaniec Świebodzic był sądzony za strącenie gniazda z pisklętami jaskółek tak, jak byłby sądzony za każde inne poważne przestępstwo. Był proces, opinie biegłych, zeznania świadków. Pisklęta miały nawet ustawowego przedstawiciela, który reprezentował je w sądzie i "dał im głos", którego z wiadomych przyczyn same nie mają. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie, pierwszy w kraju. 43-latek okazał się winny i został skazany!

Historia Krzyśka z Ząbkowic Śląskich wzruszyła wielu Dolnoślązaków. Także wałbrzyszan, którzy przyłączyli się do rajdowego pikniku w Dzierżoniowie, gdzie zbierano pieniądze dla mężczyzny. W internecie jeszcze przez dwa dni będzie trwała zbiórka na ratowanie jego życia i wybudzenie go ze śpiączki. Krzysiek Fil miał wypadek w drodze do pracy w lutym br. Do dzisiaj przebywa w szpitalu we Wrocławiu