Wpadł poszukiwany do odbycia kary, bo jechał pijany rowerem

Do zdarzenia doszło w Lądku-Zdroju, kiedy to policjanci zwrócili uwagę na rowerzystę, którego styl jazdy wskazywał, że może być nietrzeźwy. Podejrzenia funkcjonariuszy szybko się potwierdziły, w trakcie prowadzonej kontroli zbadali stan trzeźwości 24-letniego rowerzysty. Okazało się, że miał 1,49 promila alkoholu w organizmie.

To nie jedyne przewinienie mężczyzny, po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Kłodzku do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione czyny zabronione.

24-latek został natychmiast zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł. Po wytrzeźwieniu trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zaległą karę pozbawienia wolności.