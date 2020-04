Czy branża turystyczna radzi sobie z epidemią? Rozmowa z Paulą Masztelarz-Motylską

Epidemia koronawirusa sparaliżowała ziemię kłodzką. Mieszkańcy regionu, którzy dotąd utrzymywali się głównie z turystyki, stanęli w obliczu nowego wyzwania. Jak radzą sobie przedstawiciele branży gastronomicznej? Na przykładzie Restauracji i Pokoi "Smaki Na Szlaku" w Polanicy-Zdroju opowiada Paula Masztelarz -Motylska, która pełni funkcję menadżera obiektu.

W jaki sposób radzicie sobie w tych czasach? Co oferujecie klientom? Od ponad 14 lat związana jestem z branżą turystyczną - hotelarską i gastronomiczną. Obserwowałam różne trendy, wzloty i upadki, chwilowe przestoje niektórych z gałęzi. Jednak pierwszy raz jest aż tak źle. Musimy jednak to przetrwać. W związku z tym w Smakach Na Szlaku podeszliśmy do tematu bardzo elastycznie. Zminimalizowaliśmy zakres naszych usług do dań na wynos i zamówień z dowozem. Dodatkowo opracowaliśmy procedury, które pozwalają na płatności kartą płatniczą i płatności online przez portal pyszne.pl wraz z bezkontaktową dostawą pod drzwi. W takim przypadku dzwonimy do gościa, który zamówił dania i informujemy, że zamówienie czeka pod drzwiami. Czekamy na potwierdzenie odbioru posiłku. Wystarczy wyrzucić główne opakowanie i umyć ręce, aby cieszyć się smacznym i zdrowym posiłkiem bez zagrożenia, bez brudnych naczyń i stania przy garnkach, piękna sprawa prawda? Dodatkowo wyposażyliśmy naszą załogę w maseczki, rękawiczki i płyn odkażający. Dezynfekujemy torby, samochód, terminal i inne sprzęty. Zminimalizowanie ilości pracowników pracujących w jednym czasie i zmiana ich dróg krzyżowania się to także większe bezpieczeństwo. Wykorzystujemy ten czas intensywnie, na prace porządkowe i przygotowujemy się na wyczekiwane przez wszystkich szczęśliwe i bezpieczne dni, w których otworzymy nasze progi.

Czy zmuszeni byliście do zwolnień? Na całe szczęście sytuacja jeszcze nie zmusiła nas do podjęcia tak drastycznych kroków. Część personelu korzysta z postoju, część pracowników ma zagwarantowane stałe płace. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie doszło do zwolnień. Bardzo cenimy naszych pracowników, jesteśmy dobrym rodzinnym zespołem i nie chcemy dokonywać żadnych zmian, a właściciel obiektu Marcin Olszewski to doświadczony i bardzo oddany sprawie człowiek. Jednak ostateczne decyzje będą uzależnione od czynników zewnętrznych - planów pomocy, okresu zamrożenia branży gastronomicznej i noclegowej, a także naszych gości - wszystko w ich rękach.

Staramy się nie skupiać na piętrzących się trudnościach. Dlatego stworzyliśmy akcję, która ma na celu pomaganie służbom Kotliny Kłodzkiej. Ze środków zgromadzonych na koncie zrzutka.pl fundujemy obiady, a drugie tyle dajemy od siebie. W ten sposób mogliśmy przekazać już 16 posiłków dla straży granicznej, a kolejnym krokiem jest ufundowanie posiłków dla SOR w Polanicy-Zdroju, który - jak wszyscy wiemy - także doświadczył problemów z koronawirusem.

Akcję i sprawozdanie z wykonanych działań można podejrzeć: KLIK Piękna inicjatywa. Jednak czy długo wytrzymacie jeszcze w takich warunkach? Mamy nadzieję, że na dniach rząd odmrozi branżę noclegową i będziemy mogli udostępnić nasze pokoje gościom. Mamy już pierwsze rezerwacje dotyczące maja i czerwca, a Kotlina Kłodzka kusi turystyką pieszą i rowerową, które w obecnych realiach wydają się być jedyną bezpieczną alternatywą, gdyż można ją uprawiać w odizolowaniu od innych i z zachowaniem warunku omijania dużych skupisk. Po prostu cisza, spokój las i my - a jednak wypoczynek. Kolejnym krokiem, do którego intensywnie się przygotowujemy to otwarcie Restauracji Smaki Na Szlaku, którego już nie możemy się doczekać. Jeżeli jednak sytuacja nie rozstrzygnie się na przestrzeni 2-3 tygodni, będzie nam niezwykle ciężko przetrwać. Czy pani zdaniem po otworzeniu restauracji sytuacja się unormuje?

Odświeżenie działalności noclegów i gastronomii w nowych realiach będzie wyzwaniem. Po pierwsze - nasza branża jest podatna na trendy, zmiany polityczne i dużą sezonowość, co wymaga od nas dużej elastyczności działań i dużego wysiłku. Po drugie - dochodzi nam czynnik bezpieczeństwa i komfortu. Wizyta w Restauracji to nie tylko pyszne jedzenie, którego nie da się odtworzyć w domu. To także przeżycie - przyjemny design, miła atmosfera, uśmiechnięta kelnerka i lekka muzyka w tle. Wszystko to zaspokaja naszą potrzebę satysfakcji, odprężenia, kontaktów społecznych i zmiany codziennego otoczenia.

Wizyta w Restauracji z zachowaniem środków ostrożności na pewno będzie mniej komfortowa i po prostu inna. W Smakach Na Szlaku skupimy się na zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracowników i gości. Analizujemy też różne opcje, które pozwolą naszym Gościom na jak największe odprężenie w bezpiecznym otoczeniu. Planujemy szybsze otwarcie tarasu na świeżym powietrzu. O wszystkich naszych działaniach informujemy poprzez social - media: fb, instagram i profil w googlach. Zapowiada się dużo ciekawych ofert, specjalnych dań weekendowych urozmaicających naszą ofertę. A dla Gości, którzy zwyczajnie się boją przyjść- będziemy mieć specjalne oferty na dania z dowozem, także naszych nowości weekendowych. Polecamy nas obserwować, żeby niczego nie przegapić.

