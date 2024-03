Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Kłodzku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Nietypowe zgłoszenie otrzymali 25 marca w godzinach wieczornych strażacy z Wałbrzycha. Mieszkanka regionu prosiła, by sprawdzono urządzenie XX-wieczne, które mogło być radioaktywne. Okazało się, że jej wątpliwości były uzasadnione.

Zwyczaj święcenia pokarmów ma wczesnośredniowieczną tradycję, a jej korzenie sięgają prawdopodobnie czasów pogańskich. Błogosławieństwo żywności, zgodnie z tradycją sięga VII wieku, natomiast kształt święconki - z chlebem i jajkami odnotowany został przez kronikarzy w XII wieku. Czego w koszyczku nie powinno zabraknąć, a co dokładane jest w różnych regionach Polski?

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W 2024 roku święto przypada na 31 marca, a dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, wierni – choć nie tylko – powędrują do kościołów na święconkę. Poświęcenie pokarmów to nie tylko religijna powinność, ale i piękna tradycja. Zazwyczaj wiemy, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku, ale sprawdź, czego lepiej unikać.

