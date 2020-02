Marian Bublewicz. Życie przerwane na Rajdzie Dolnośląskim

Dolny Śląsk: na nowe obwodnice poczekamy jeszcze parę lat

W mijającym roku najważniejszą oddaną do użytku obwodnicą w naszym województwie była obwodnica Bolkowa. Ważne było też otwarcie obwodnicy Brzegu Dolnego. A co się szykuje w roku 2020? Na to pytanie otrzymaliśmy odpowiedź Leszka Locha, dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei....