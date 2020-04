Okradał domki letniskowe przy zbiorniku Topola

14 kwietnia policjanci dostali zgłoszenie, że ktoś włamał się do domków kempingowych i skradł z nich wyposażenie. Łupem złodzieja padł telewizor, kuchenka mikrofalowa, konsola do gier, a także wędki. Do trzeciego domku sprawca próbował się dostać, ale nie pokonał zabezpieczenia. Łącznie straty wyniosły ponad 1500 złotych.

Już kilka godzin po zgłoszeniu policjanci ustalili i zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego, któremu postawiono zarzuty kradzieży z włamaniem. Przedmioty mężczyzna ukrył w kilku miejscach, ale policjanci wszystko odzyskali. Dodatkowo mężczyzna miał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 20 porcji amfetaminy.

Obecnie policjanci wyjaśniają, skąd zatrzymany mężczyzna miał narkotyki. Za kradzież z włamaniem oraz posiadanie narkotyków grozi 39 latkowi nawet do 10 lat więzienia.