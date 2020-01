Policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukradł konsolę do gier

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież.

- Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę w jednym z noworudzkich sklepów. Sprawca, wykorzystując nieuwagę sprzedawcy, ukradł konsolę o wartości 1750 zł. W wyniku przeprowadzonych czynności śledczy z Komisariatu Policji w Nowej Rudzie już w poniedziałek ustalili, kto może być sprawcą kradzieży. Gdy zawitali do domu mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego, ten był kompletnie zaskoczony. W trakcie przesłuchania 32-latek przyznał się do kradzieży - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Okazało się, że mężczyzna nie posiadał w miejscu zamieszkania konsoli, ponieważ przekazał ją na przechowanie swojemu koledze. Funkcjonariusze odwiedzili również znajomego 32-latka i odzyskali skradzione mienie.

Podejrzany usłyszał już zarzut kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.