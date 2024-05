Przegląd prasy z tygodnia 5.05.2024. Co działo się w Kłodzku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Kłodzko, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku.

Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.