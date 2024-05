Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Kłodzku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

O dużym szczęściu może powiedzieć rodzina z Legnicy, która wybrała się 10 maja 2024 na wycieczkę do Kolorowych Jeziorek w powiecie kamiennogórskim. Rodzice z 5-letnim dzieckiem błądzili nocą po lesie i postawili na nogi służby z całego powiatu oraz GOPR. W końcu znaleźli drogę na szlak i pojechali do domu. Problem w tym, że nie odwołali alarmu i strażacy, policja, leśnicy i GOPR szukali ich nadal...

W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.