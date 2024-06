Prasówka z maja 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Dzisiaj (31 maja) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze stu zakrętów w Kotlinie Kłodzkiej. Na krętej drodze wojewódzkiej nr 387 zginął 54-letni motocyklista. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.

Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu to kolejna atrakcja Dolnego Śląska. Znany jest ostateczny termin otwarcia wieży widokowej w Wałbrzychu. Wiadomo też, że miasto szykuje z tej okazji mnóstwo dodatkowych atrakcji. Imprezy będą trwały cały weekend! Czy wałbrzyska wieża będzie ulubioną wieżą Dolnoślązaków?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Kłodzka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mamy na Dolnym Śląsku miejsca, w których dominują spłaszczone, kamienne pagórki - i nie są to Góry Stołowe. Towarzyszą im "dziewicze" tereny pokryte czarnym pyłem z "kraterami" wypełnionymi wodą - i nie jest to powierzchnia Księżyca. Pokopalniane hałdy i osadniki wyglądają niesamowicie. Odwiedziliśmy największy zbiornik, jaki powstał na terenie wałbrzyskiego osadnika. Jest położony nad osławioną Palestyną w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia!

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

6 maja 2024 rozpoczęto sprzedaż mieszkań w trzech pierwszych budynkach nowego osiedla Panorama Biały Kamień w Wałbrzychu. Na rynek trafiła połowa ze 144 mieszkań powstałych w sześciu komfortowych i wykonanych z najwyższej jakości materiałów budynkach. Sprawdziliśmy ile kosztują, przypominamy też zdjęcia mieszkań i widoki z balkonów. Zobaczcie zdjęcia!

W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.