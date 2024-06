Prasówka z Kłodzka 27.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kłodzko 27.06: top 3 artykuły z wczoraj

Historia Krzyśka z Ząbkowic Śląskich wzruszyła wielu Dolnoślązaków. Także wałbrzyszan, którzy przyłączyli się do rajdowego pikniku w Dzierżoniowie, gdzie zbierano pieniądze dla mężczyzny. W internecie jeszcze przez dwa dni będzie trwała zbiórka na ratowanie jego życia i wybudzenie go ze śpiączki. Krzysiek Fil miał wypadek w drodze do pracy w lutym br. Do dzisiaj przebywa w szpitalu we Wrocławiu