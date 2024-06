Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Kłodzko, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kłodzka

Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Już za kilka miesięcy będzie można z Wrocławia czy Kłodzka wyruszyć kilka razy dziennie pociągiem do Pragi. Z inicjatywy PKP Intercity zostaną bowiem uruchomione nowe połączenia między Polską a Czechami. Będą one realizowane we współpracy z czeskim przewoźnikiem České dráhy.

Parlamentarzystki ziemi wałbrzyskiej zachęcają samorządy i organizacje pozarządowe do sięgnięcia po środki na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Dzięki środkom z KPO na 2022 - 2029, mogą powstać nowe żłobki i wsparcie zyskać rodzice wracający na rynek pracy. Na Dolnym Śląsku aż 31% gmin nie zapewnia opieki instytucjonalnej dla dzieci do 3 roku życia. Może się to znacząco zmienić, jeśli tylko lokalne samorządy i organizacje pozarządowe skorzystają ze środków z rządowych programów.