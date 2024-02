Prasówka ze stycznia 2024. Sprawdź, co działo się w Kłodzku. Czy jesteś na bieżąco?

Do śmiertelnego wypadku na torach doszło dzisiaj, 29 stycznia na linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. Potrącony został 37-letni mężczyzna z powiatu wałbrzyskiego. Do tragedii doszło za stacją Boguszów - Gorce Zachód. Na miejscu pracują służby, w tym policja i prokurator. Niektóre pociągi mają nawet 100 minut opóźnienia

Tylko w Wałbrzychu i powiecie strażacy wyjeżdżali 24 stycznia 2024 - 18 razy, by ściągać z dróg i zagrożonych budynków drzewa oraz konary. Przez popołudnie i noc wielu mieszkańców Wałbrzycha i regionu nie miało energii elektrycznej, nadal są utrudnienia na kolei. Sprawdziliśmy do kiedy porywisty wiatr będzie stanowić zagrożenie dla mieszkańców.

Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Prawie każdej zimy pod Wałbrzychem powstaje prawdziwe lodowe królestwo. W sztolniach Osówki należącej do kompleksu Riese można obserwować unikalne lodowe formy przypominające skalne nacieki, a nieopodal, w nieczynnym kamieniołomie powstają niesamowite lodospady. Przypominamy, jak dojechać do tych obiektów i jak wyglądały w tym sezonie oraz poprzednich. To prawdziwe lodowe królestwo - zobaczcie!

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.