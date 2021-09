To jedna z największych powodzi w historii Kłodzka. Zobacz archiwalne zdjęcia z 1938 r.

Wielka woda przeszła przez miasto w pierwszych dniach września. Ludzie opowiadający o tej powodzi myśleli, że następuje "koniec świata". na Rossplatz zawaliły się domy pod naporem dużej ilości wody. Plac przed dworcem również został zalany, podróżnych przewożono kajakami w bezpieczne miejsca. Koło mostu do kościoła włącznie woda osiągnęła 2 metry. W hotelu koło dworca zostały wyrwane wszystkie okna i drzwi. Straty po klęsce były wówczas potężne, sklepy były zrujnowane, żadne produkty nie nadawały się do dalszej sprzedaży i oczywiście do spożycia.

