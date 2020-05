W Kłodzku uzyskasz niezbędną pomoc. Działa Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłodzku przy ul. Okrzei 11/2 jest czynny w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00, we wtorek i piątek od godziny 8:00 do 16:00, w środę i czwartek od godziny 10:00 do 20:00 a w sobotę od godziny 8:00 do 12:00. Aby skorzystać z pomocy Ośrodka, można przyjść osobiście do biura przy ul. Okrzei 11/2 (parter po prawej stronie) lub nawiązać kontakt telefoniczny z osobą pierwszego kontaktu w godzinach pracy Ośrodka pod numerem telefonu 517 601 656 lub całodobowo 7 dni w tygodniu także w Święta i Dni wolne od pracy pod numerem telefonu 508962007. Serdecznie zapraszamy.