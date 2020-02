W trakcie kłótni ugodziła nożem swojego męża i uciekła

W ubiegłą niedzielę rano oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w jednej z miejscowości powiatu kłodzkiego w mieszkaniu doszło do awantury.

-Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że 44-letnia kobieta przyszła do mieszkania i doszło do nieporozumienia z mężem. Podczas awantury kobieta nożem ugodziła męża 41-letniego mężczyznę. Następnie wyszła z domu. W mieszkaniu w chwili zdarzenia przebywała inna osoba, która wezwała pogotowie ratunkowe. Mężczyzna trafił do szpitala - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Zdaniem funkcjonariuszy kobieta i mężczyzna byli pod wpływem alkoholu. Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali 44-latkę, która trafiła do policyjnego aresztu. Kobieta w chwili zatrzymania miała 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu została przesłuchana i usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi jej kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Kłodzku zastosowano wobec podejrzanej 3-miesięczny areszt.