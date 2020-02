Bystrzycka sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 oficjalnie otwarta

Przypomnijmy. W dniu 14 grudnia 2018 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka podpisała umowę na dofinansowanie ww. remontu z Ministerstwem Sportu i Turystki. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w marcu 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 208 712,80 zł. z tego kwota dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej wyniosła 993 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 zyskała salę gimnastyczną po termomodernizacji na poziomie XXI wieku wraz z wyposażeniem m.in. regulowane tablice do koszykówki turniejowej i treningowej, bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, komplety piłek do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, halówki w rozmiarach dostosowanych do przedziału wiekowego klas 1 – 8, system nagłośnienia sterowany bezprzewodowo. Ponadto wykonano toalety i prysznice przy szatniach, podjazd i platformę dla osób ze szczególnymi potrzebami, nową wentylację, instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczne i c.o., instalację ppoż. wraz z zestawem hydroforowym a także wymieniono stolarkę drzwiową i okienną.

