Dwór rozrzutnej księżnej w Jaszkowej Górnej gościł „Moralność Pani Dulskiej”

Mariola Kozak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodzko Emilia Wład – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kłodzkich Paweł Korab – teatrolog i aktor Robert Kierkiewicz – Sołtys wsi obejrzeli wystawę o życiu i twórczości Gabrieli Zapolskiej, do której komentarz przygotowała bibliotekarka Agata Maślanka.

Dyrektor Biblioteki Mariola Huzar, po powitaniu gości i mieszkańców sołectwa (33 osoby), w zaciszu biblioteki odczytała okolicznościowy list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym Głowa Państwa podkreśliła, że ten wyjątkowy utwór piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Następnie wszyscy spacerkiem w promieniach słońca udali się do Dworu rozrzutnej księżnej, gdzie dyrektor Biblioteki przedstawiła krótką historię tego obiektu, czym rozbudziła wyobraźnię młodzieży i dorosłych.

Dwór w Jaszkowej Górnej uważany jest za najstarszy na Ziemi Kłodzkiej. Wzniesiono go dla Hansa Daniela von Hennigsdorf w 1521r podobno w miejscu wcześniejszej budowli. W połowie XV wieku budynek po pożarze został przebudowany zyskując nowe sklepienia. Kolejna przebudowa miała miejsce w latach 1570- 1600 i datę jej rozpoczęcia umieszczono na portalu, podobnie jak inicjały właściciela, którym był Georg Daniel von Henningdorf. Dwór stał się pałacem zyskując nowe skrzydło, a wnętrzom nadano odpowiedni wystrój i charakter: pierwsze piętro było reprezentacyjne, a drugie mieszkalne.

Kolejną właścicielką majątku została księżna Maria Benigna Piccolomini słynąca z rozrzutności, głównie na rzecz pobliskiego kościoła. W wyniku bankructwa utraciła dobra zostawszy zlicytowaną w 1769r przez hrabiego Jana Ernesta Gützen mającego swe posiadłości w Bożkowie, Wojborzu i Ścinawce Górnej. Za bytności tej rodziny do 1780r dwór podupadł na tyle, że rozebrano jedno skrzydło, ale to co się ostało przebudowano.