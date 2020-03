Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wojborzu na pomoc zwierzętom

- Zakup odpowiedniej karmy jest ważna, ponieważ jakość pożywienia wpływa na zdrowie psów. Wiadomo, że one żyją w takich warunkach, że nie mają swojego jedynego opiekuna, co też wpływa na ich samopoczucie. Ten bilans jedzenia, który otrzymują, jest niezmiernie ważny, żeby wróciły do dobrego stanu -mówi Anna Reglińska, psycholog w Szkole Podstawowej w Wojborzu.

Rodzice i nauczyciele w całym przedsięwzięciu czuwali nad powodzeniem akcji, jednak inicjatywa należała do najmłodszych. I to jest godne pochwały! W ramach akcji dzieci i rodzice upiekli ciasto, które później było sprzedawane na szkolnym kiermaszu. W sumie uzbierano 628 złotych, które przeznaczono na zakup specjalistycznej karmy.

-Byłam pierwszy raz w schronisku, gdzie bardzo mi się spodobało. Zobaczyłam tam, że pieski mają mało karmy. Wpadłam więc na pomysł zorganizowania takiej zbiórki w szkole - mówi Anastazja.

Oprócz przywiezienia karmy do schroniska uczniowie spędzili czas na wyprowadzaniu psów. Wszystko po to, żeby zaprzyjaźnić się z podopiecznymi Fundacji. -Dla mnie to sama przyjemność tak przyjechać i wyprowadzać pieski - mówi Gabrysia, inicjatorka zbiórki. Jak zapowiedzieli młodzi ludzie, to nie ostatnia ich wspólna inicjatywa.

