Karpatczycy mają swojego patrona. Został nim Bronisław Prugar-Ketling [ZDJĘCIA]

22 stycznia 2020 r. zapisze się na kartach historii 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej. W tym dniu, w obecności zaproszonych gości i przyjaciół, 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej przyjął imię patrona gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. Żołnierze z 22. kbpg po raz pierwszy zaprezentowali się w kapeluszu huculskim, stanowiącym od dzisiaj część ich umundurowania galowego.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Dowódcy 22. kbpg ppłk Izabeli Wlizło przez Dowódcę uroczystości mjr. Krzysztofa Hanka. Następnie Dowódca 22. kbpg dokonała przeglądu pododdziałów i przywitała się z gośćmi, żołnierzami i pracownikami RON.

Gościem honorowym uroczystości był Zygmunt Prugar-Ketling, syn gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. W czasie przemówienia wspomniał o życiu swojego ojca oraz jego miłości do Ziemi Kłodzkiej.

-Chciałbym bardzo, żeby te tradycje, wiążące ojca z tą ziemią były utrzymywane. Cieszę się, że została podjęta decyzja o przyjęciu przez 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej imienia mojego ojca gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. On by sobie tego życzył. Jest to symbol jego powrotu do Kłodzka - mówił Zygmunt Prugar-Ketling.