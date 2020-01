Kradł alkohol i buty. Wpadł w ręce policji

- W wyniku pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili osobę podejrzaną o te czyny. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Kłodzka. Został on zatrzymany wraz z 21-letnią kobietą, z którą z otwartego samochodu ukradł torebkę z dokumentami i pieniędzmi, powodując straty o łącznej wartości ok. 2800 złotych. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze odzyskali saszetkę wraz z dokumentami - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Do kradzieży sklepowych doszło w październiku i listopadzie ubiegłego roku, kiedy to sprawca wykorzystywał nieuwagę personelu sklepu i kradł alkohole oraz inne artykuły tj. zabawki, torebki i obuwie. Wartość strat oszacowano na ponad dwa tysiące złotych.

29-latek podczas przesłuchania przyznał się do licznych kradzieży i usiłowania kradzieży. 21-latka również przyznała się do przestępstwa kradzieży, za co grozi jej kara pozbawienia wolności do 5 lat. Okazało się, że 29-latek był w przeszłości karany za podobne czyny. Teraz odpowiadać będzie w warunkach powrotu do przestępstwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 7,5 roku.