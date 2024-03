Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Kłodzku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W sobotę na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się bus i samochód osobowy, a trzy osoby zostały zakleszczone w jednym z pojazdów. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) interweniował na miejscu. Trasa Wrocław-Kłodzko była zablokowana w obu kierunkach.

Takiego kandydata na burmistrza mogą dolnośląskiej Kamiennej Górze pozazdrościć nie tylko w Polsce! Jest sympatyczny, snuje śmiałe wizje i zapowiada, że jak wygra kebab otrzyma każdy mieszkaniec. Filmowy hit tej kampanii wyborczej krąży po sieci. Zobaczcie go i wy!

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.