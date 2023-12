Ludzie protestują w Tłumaczowie, burmistrz zamyka drogę ZDJĘCIA, FILM

- Wydałem decyzję o zamknięciu drogi, przyjąłem uwagi mieszkańców w całości i uważam, że są zasadne. Wywóz tą drogą jest wstrzymany do uprzątnięcia drogi. Stan drogi wojewódzkiej jest dobry. Trzeba wreszcie, by kamieniołomy dostosowały się do warunków pogodowych - mówi w rozmowie z portalem burmistrz Radkowa Jan Bednarczyk.