-Do sklepu weszło dwóch mężczyzn z przesłoniętymi twarzami i zażądało od mężczyzny tam pracującego pieniędzy. Uderzyli go. Do kradzieży nie doszło - mówi podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Nad sprawą pracuje policja. Jeśli masz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w znalezieniu sprawców, skontaktuj się z kłodzką policją. Możesz to zrobić pod numerem: 74 647 33 33.