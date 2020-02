fot. Grupa Sudecka GOPR

Do przykrego zdarzenia doszło w minioną niedzielę na stokach Zieleniec SKI Arena. Narciarka wjechała w 7-letniego chłopca, który w wyniku uderzenia złamał kość podudzia. Na pomoc udali się ratownicy Grupy Sudeckiej GOPR. Chłopiec za pomocą helikoptera LPR został przetransportowany do szpitala. W podziękowaniu za pomoc chłopak narysował dla ratowników rysunek. - To wzruszający gest i najlepsza „zapłata” za pracę, którą wykonujemy - piszą członkowie Grupy Sudeckiej GOPR.