Polanica-Zdrój: VI Przystanek Niepodległość zakończony

Prof. Zbigniew Krysiak mówił o potrzebie stworzenia „szkoły służby społecznej i politycznej, nacisk na budowę nowej formacji politycznej, którego patronem będzie Robert Schuman, ojciec projektu Wspólnoty Narodów Europy”. Silną cechą tego ruchu miałoby być „dążenie do pokoju, szacunku do człowieka oraz konfrontacyjny duch, nie oddalający się od ludzi”. Prof. Krysiak podkreślał, że „Impulsem do tworzenia w parlamencie nowej frakcji było spotkanie w Budapeszcie premiera Mateusza Morawieckiego , prezydenta Węgier Viktora Orbana i byłego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego”. Podkreślał potrzebę budowania nowej elity młodych ludzi, znających języki i niemającej kompleksów, mówił także o „Koalicji mediów na rzecz walki z superpaństwem”.

„Nie ma czegoś takiego jak superpaństwo, to jest raczej niemożliwe. Jest zbyt duża rozbieżność między poziomem rozwoju różnych państw” – mówiła – Unia Europejska często nie zdaje jako superpaństwo egzaminu, czego przykładem może być brak poczucia bezpieczeństwa, kryzys na Ukrainie, czy zniszczenie łańcuchów dostaw podczas początkowej fazy epidemii Covid-19. Każdy kraj grał na siebie i dbał o siebie. Podobnie było z szczepionkami. To była walka o to, kto ma je w pierwszej kolejności otrzymać. Nie ma Pana nad nami i nad tym wszystkim. Możemy walczyć i należy walczyć o nasze miejsce w Europie” – podkreśliła Olga Semeniuk.

„Nigdzie oprócz Holandii i Niemiec nie można certyfikować produktów takich jak powiedzmy maseczki. Chcemy to robić u nas, trzeba to wywalczyć, a nasza gospodarka jest na to gotowa. Trzeba być krok przed i zmieniać mentalność Polaków. Nie obawiajmy się, że ktoś jest nad nami i może nam coś odebrać. Narracja Donalda Tuska…ja wam oddam, to co wam unia zabierze, kiedy rządzi Zjednoczona Prawica jest całkowicie kłamliwa – mówiła minister Semeniuk.

Zaproszony na spotkanie wicekonsul Węgier Adam Szesztay[ mówił podczas spotkania:

„Główne cele Polski i Węgier są tożsame. Chcielibyśmy, aby Węgry były tym krajem w Europie, w którym chce się żyć, pracować i zakładać rodziny. Strategicznym celem Węgier jest zbudowanie takiej Europy Środkowej, zbudowanie takiej strefy gospodarczej, która byłaby konkurencyjna wobec innych struktur, a że najsilniejszą gospodarką regionu jest Polska to mamy naturalne pole do współpracy. Węgry i Polska powinny wspólnie bronić swoich interesów” – stwierdził wicekonsul Węgier kończąc swój wywód.

Mecenas Weronika Przebierała z Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przybliżyła zgromadzonym sylwetkę Altiero Spinelliego, autora Manifestu z Ventotene, włoskiego komunistę, który w kontrze do Roberta Schumana jest również uważany za ojca pomysłu utworzenia Unii Europejskiej. W przeciwieństwie jednak do Schumana Altiero Spinelli dążył do likwidacji suwerennych państw Europy, jednocześnie nie ukrywając antydemokratycznych przekonań. W całym manifeście nie udało mu się udowodnić, że likwidacja państw narodowych będzie jedyna dobra drogą do pokoju mówiła Weronika Przebierała – Tym co go dyskredytuje jest między innymi to, że w manifeście z Ventotene jedynym państwem, które realizuje swoje cele jest Związek Sowiecki, a władza nie może zdominować człowieka.