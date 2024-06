Prasówka Kłodzko 24.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłodzku nie minęło Cię nic ważnego

Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala.

Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku to miejsce dobre na odpoczynek od letnich upałów. Czerwiec to czas, by podziwiać tam kwitnące liliowce, powojniki, róże oraz tulipanowce. To również pora na skosztowanie pyszności w Sadzie Czereśniowym. Zobaczcie zdjęcia ogromnego ogrodu z tysiącami drzew i innych roślin, a także miejscem na spędzenie wolnego czasu w cieniu.