Policjanci ujawnili 20 samochodów, w których „przekręcony” był licznik

Od stycznia 2020 roku policja podczas kontroli drogowych obligatoryjnie spisuje przebieg i wpisuje jego stan do bazy CEPiK. Przed wejściem w życie nowych przepisów samo działanie polegające na zmianie wskazań licznika nie było przestępstwem. Za przekręcenie licznika można było odpowiadać karnie, na podstawie art. 286 Kodeksu Karnego, czyli popełniając przestępstwo oszustwa. Wymagało to jednak udowodnienia osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie klienta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia go w błąd. Krótko mówiąc – trzeba było po prostu sprzedać samochód z przekręconym licznikiem, osiągając za niego wyższą niż należną cenę i zatajając ten fakt przed klientem.