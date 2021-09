Policjanci uratowali z pożaru mężczyznę. Odebrali podziękowania od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

Do zdarzenia doszło w ubiegłym miesiącu w Młynowie. Do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wpłynęło zgłoszenie, że w pobliżu budynku pali się ognisko. Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres.

-Przed budynkiem nie było palącego się ogniska, ale zauważyli dym wydobywający się z poddasza. Funkcjonariusze nie zważając na zagrożenie i swoje zdrowie oraz nie czekając na przybycie zastępów straży pożarnej, weszli do całkowicie zadymionego mieszkania, gdzie w paliła się podłogi i część ściany. W gęstym dymie spostrzegli mężczyznę, który samodzielnie nie mógł wyjść z pomieszczenia. Policjanci natychmiast wyprowadzili go z palącego się miejsca - informuje podinsp. Wioletta Martuszewska, oficer prasowy KPP w Kłodzku.

Po uratowaniu lokatora policjanci przystąpili do ewakuacji kilkurodzinnego budynku. Do czasu przyjazdu straży pożarnej funkcjonariusze gasili rozprzestrzeniający się ogień. Następnie przekazali mężczyznę pod opiekę załogi pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.