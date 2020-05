Ponad 10 tysięcy ludzi nie może podróżować. Nie tylko przez koronawirusa

Pod koniec marca dwaj przewoźnicy z województwa dolnośląskiego: PKS Kłodzko i PKS Kamienna Góra zawiesili komunikację autobusową. Oznaczało to, że wielu mieszkańców powiatów kłodzkiego, kamiennogórskiego i górowskiego, straciło dostęp do swobodnego przemieszczania się do miejsca pracy, banku, urzędu itp.

Przed koronawirusem już było źle

Trzeba jednak przyznać, że problem ten nie dotyczy tylko okresu epidemii. Od kilku lat zmagają się z nim burmistrzowie i wójtowie, którzy w granicach swoich gmin mają mniejsze miejscowości, położone na uboczu głównych dróg.

- W trakcie roku szkolnego kursują jeden lub dwa busy dziennie i busy szkolne - opowiada Grażyna Orczyk, burmistrz Złotego Stoku.-A poza okresem szkolnym, jeśli ktoś nie ma samochodu, to może liczyć jedynie „na stopa“.

Dodaje, że mieszkańcom niepełnosprawnym udostępnia busa urzędowego, ale to jest tylko kropla w morzu potrzeb. Pociąg jedzie tylko do Kamieńca Ząbkowickiego i stamtąd, jeśli ktoś nie ma samochodu, to pozostaje rower lub iść pieszo.