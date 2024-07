Prasówka z czerwca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Kłodzku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Kłodzka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji”?

Przegląd czerwca 2024 w Kłodzku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uśmiech Dziecka 2024. Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w naszej najbardziej uśmiechniętej akcji Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu kłodzkiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny! 📢 Nie zdążyłeś na nocleg w bańce? Na Dolnym Śląsku powstają ekskluzywne namioty kopułowe. Tu spędzisz noc pod gwiazdami! - zobaczcie zdjęcia Pamiętacie klimatyczny i luksusowy namiot "bańkę" wśród zieleni na Dolnym Śląsku? Jej właściciele proponują teraz inne niebanalne i wygodne przestrzenie w wiejskiej ciszy, wśród zieleni. Pierwszy namiot kopułowy z bajecznym tarasem w otoczeniu natury już czeka. Przy nim urokliwy ogród i iście królewska balia, a wszystko w przepięknej okolicy kilka kilometrów od Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia tej atrakcji!

📢 Ofiara ataku mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Mateusza Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

Prasówka lipiec Kłodzko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Kłodzka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! AKTUALIZACJA Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

📢 Śmiertelny wypadek pod Wałbrzychem. Samochód uderzył w drzewo i stanął w płomieniach Strażacy zostali wezwani do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 381 w Bartnicy, na styku powiatów kłodzkiego i wałbrzyskiego. Po godz. 8 terenowy samochód uderzył tu w drzewo i stanął w płomieniach. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji. 📢 Niesamowita brama w lesie na Dolnym Śląsku! To dawna sztolnia Ernestine - rówieśniczka Lisiej Sztolni - jak ją znaleźć? Zdjęcia Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.

📢 Żmija odwiedziła dom w Gorcach. Mieszkaniec schwytał nieproszonego gościa - zdjęcia Gorce, czyli dzielnica Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim w tym sezonie wygrywają miano najbardziej lubianego przez żmije miejsca na Dolnym Śląsku. Po odwiedzinach w markecie gadom zachciało się pełzania w terenie zamieszkanym. 📢 Co to za kwitnąca fioletowa łąka pod Wałbrzychem? Mieszkańcy Dolnego Śląska uwielbiają ją fotografować - zobaczcie zdjęcia Po makach, różanecznikach i rzepakach, a przed lawendą i słonecznikami jest pora na fotografowanie fioletowych łanów lawendy i nie tylko. Fioletowa łąka urokliwej miododajnej rośliny przyciąga nie tylko pszczoły, ale i fotografujących. Zobaczcie zdjęcia. Przypominamy też podobną wałbrzyską łąkę, która cieszyła nasze oczy w ostatnich latach. 📢 Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc.

📢 Życie więźnia od środka. Nikt nie chce tu trafić, a mimo to wielu ludzi to ciekawi. Zobacz zdjęcia wrocławskiego więzienia od środka! W Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, jednym z największych tego typu obiektów w Polsce, życie toczy się własnym, nieprzerwanym rytmem. Mimo powszechnej opinii, więzienie to nie tylko miejsce kary, ale również przestrzeń, gdzie osadzeni mogą pracować nad sobą, zdobywać nowe umiejętności i przygotowywać się do powrotu do społeczeństwa. Jak wygląda codzienność osób przebywających po obu stronach krat? Zapraszamy do świata, który z pewnością nie jest miejscem, do którego chcielibyście trafić, ale którego rzeczywistość może Was zaskoczyć.

📢 Piorun uderzył koło turystów w Izerach! 13 osób w szpitalu, w tym grupa dzieci. Wszyscy ewakuowani do Świeradowa - Zdroju AKTUALIZACJA W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

📢 Marzena Kipiel-Sztuka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorkę żegnały tłumy Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek (13 czerwca 2024) na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorka była żegnana przez tłumy. W jej ostatnią drogę udali się, obok mieszkańców, jej bliscy, przyjaciele i koledzy z teatru, czy telewizji. Legniczanka zmarła w wieku 58 lat. 📢 25-lecie Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Będzie nowa filia uczelni w Świdnicy i Kłodzku! Zdjęcia z uroczystości Jubileusz 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, wcześniej funkcjonującej przez lata jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Uroczystości zorganizowano w Filharmonii Sudeckiej. Było mnóstwo ciepłych słów i życzeń oraz wyróżnienia dla grona wykładowców, administracji i studentów. Ogłoszono również, że uczelnia będzie miała dwie nowe filie w Świdnicy i Kłodzku.

📢 Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia. Ale już można się kąpać w zalewie w Radkowie i korzystać z wodnego toru zabaw Ninja! Zalew Radkowski szykuje się do oficjalnego otwarcia 22 czerwca br. Ale miłośnicy kąpieli wodnych i słonecznych już mogą korzystać z wodnego parku zabaw Ninja Water Park i chłodzić się w wodzie. Działa też restauracje i pole dla kamperów. Już w najbliższy weekend uruchomione zostaną także ślizgawki. Po ubiegłorocznym remoncie zalew w Radkowie to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków nad wodą!

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych. 📢 Policja zatrzymała podpalacza z Dolnego Śląska. Okazało się, że ogień podkładał 8-latek, który naoglądał się filmików w internecie Szokujące ustalenia dolnośląskich policjantów. Jak się okazuje, serię pożarów do których dochodziło w Jelczu Laskowicach w czasie długiego weekendu, wywołał 8-letni chłopczyk, który naoglądał się filmików w internecie. Straty będą duże. Wszystkie podpalenia miały miejsce w obrębie skrzyżowania przy ul. Tańskiego i Bożka.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.