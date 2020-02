Premier w Dusznikach-Zdroju. Miasto ze wsparciem finansowym [ZDJĘCIA]

- Bardzo się cieszę przede wszystkim, że pokazujemy poprzez współpracę rządu i samorządu, jak dużo dobrego może ona przynieść, zarówno dla mieszkańców, jak i zdrowia i sportu. Chcę podkreślić to, że nasze dobrze prowadzone, skuteczne negocjacje w Unii Europejskiej, związane ze środkami europejskimi to jest część takiego montażu finansowego prowadzonego pod realizację takich projektów finansowych, jak ten. Mam nadzieję, że dzięki temu torowi biathlonowemu przełamiemy dominację norwesko-francuską - mówił premier Mateusz Morawiecki.

- Jest to kolejny krok w budowie naszej marki, jest to kolejny krok udowadniania, że prowadzimy biznes odpowiedzialnie. Liczymy na to, że współpraca będzie owocna. Będziemy przyglądać się bacznie, jak te pieniądze są pożytkowane i liczymy na rozwój tego miejsca i liczymy też, że z tego miejsca będą mogły korzystać całe rzesze młodych ludzi, tak żeby faktycznie rozwijać ten sport - mówi Filip Grzegorczyk, prezes spółki Tauron.

-Jest to wielkie wydarzenie, które się zapisze w historii tego miasta i tego obiektu. Rzadko zdarza się, żeby obiekty z takiego małego miasta zdobywały tak poważnych partnerów. Jest to wynik dużych nakładów finansowych, najpierw na modernizację tego obiektu, później dużego wysiłku, czyli szukania tego sponsora. To nie są łatwe rozmowy, a warunki ustala się latami. Cieszę się z umowy i muszę podziękować panu ministrowi Dworczykowi, bo bez niego takie partnerstwo na pewno by się nie wydarzyło - mówi Piotr Lewandowski, burmistrz Dusznik-Zdroju.

Włodarz podkreśla, że umowa jest to prestiż i wsparcie medialne dla gminy. Zarówno kwota wsparcia, jak i czas trwania umowy jest tajemnicą handlową, jednak burmistrz mówi, że środki zostaną rozdysponowane na zarządzanie obiektem i organizację wydarzeń na Tauron Duszniki Arena.

Wspólnie z premierem Jamrozową Polanę odwiedzili m.in. minister Michał Dworczyk, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, wicemarszałek Grzegorz Macko, a także wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresaposłowie, posłowie PiS z regionu wałbrzyskiego: Ireneusz Zyska i Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed i samorządowcy z powiatu kłodzkiego.