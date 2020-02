Weronika Nowakowska Ambasadorką ParaSki4Europe!

Weronika Nowakowska to polska biathlonistka, jedna z najbardziej utytułowanych kobiet w historii zimowych sportów w naszym kraju. Jest wicemistrzynią świata w sprincie oraz brązową medalistką w biegu pościgowym z Mistrzostw Świata w Kontiolahti w 2015 roku. Obecnie fantastycznie sprawdza się jako komentatorka zawodów biathlonowych w telewizyjnych kanałach sportowych. Propagowanie sportów zimowych i aktywności wśród osób z niepełnosprawnościami to w historii jej kariery nowe zadanie, ale podjęła się go z ogromną radością. Motto zawodów ParaSki4Europe brzmi: „Jeden sport – jedna Europa – jedno marzenie”. A jak przyznaje Weronika Nowakowska w sporcie marzenia i determinacja są kluczowe, by osiągać zamierzone cele.

- Sport jest piękną metaforą życia. Przez wiele lat był moim stylem życia - życiem. Czuję ogromną radość na myśl, że już wkrótce rozpocznie się wielkie sportowe święto ParaSki4Europe, którego mogę być ambasadorką – podkreśla Weronika Nowakowska. - Uprawianie sportu i rywalizacja osób z niepełnosprawnościami to dla mnie dowód na to, że w życiu warto mieć marzenia i za nimi podążać. To wspaniała lekcja pokory, wytrwałości i siły wewnętrznej. Podziwiam, bardzo szanuję i wspieram tych, którzy pomimo trudności dążą do realizacji swoich celów. Szlachetne idee leżąc na fundamencie olimpizmu i sportu w ogóle najpiękniej widoczne są właśnie w rywalizacji osób z niepełnosprawnościami. Już nie mogę się doczekać!