Przegląd prasy Kłodzko 19.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kłodzku

Byliście na Trojaku? Jeśli nie, albo dawno temu, to zachęcamy do odwiedzenia Lądka-Zdroju i zdobycia tego malowniczego szczytu.

Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.

Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z edycją 2024 na Tor Wyścigów Konnych na Partynicach. Impreza rozpocznie się w piątek, 28 czerwca i potrwa do niedzieli, 30 czerwca. To trzy dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czekają kino plenerowe, koncerty i oczywiście mnóstwo jedzenia. Wstęp, jak co roku, jest darmowy.