Torty jak u babci. Piecze je Paulina Eret z Kudowy-Zdroju. Pyszności!

Skąd się w Twoim życiu wzięło zamiłowanie do cukiernictwa?

Moje zamiłowanie do cukiernictwa wzięło się z kuchni mojej babci, od czasu kiedy upiekłam razem z nią pierwsze ciasto. Pamiętam, że sprawiło mi to ogromną radość, a zapach ciacha pamiętam do dzisiaj. Każde kolejne piekłam już sama, z wielką satysfakcją, ciekawością i przyjemnością. Zawsze uwielbiałam prawdziwe wypieki, mogę jeść je w nieskończoność. Już jako dziecko bardziej cieszyło mnie zjedzenie tortu czy ciasta niż torby słodyczy.

Czym się inspirujesz, piekąc swoje torty?

Inspiracją dla mnie jest wszystko dookoła. Może to być pora roku, piękne kwiaty, które właśnie zobaczyłam w kwiaciarni, czy postać bohatera, jaki ma być na torcie. Pomysły rodzą się na bieżąco. Dotyczy to zarówno dekoracji jak i smaku.