Zimowe ferie w stacji narciarskiej Zieleniec Ski Arena [ZDJĘCIA]

- Już okres świąteczno-noworoczny zwiastował, że po trudniejszym początku sezonu, zima na dobre się w Zieleńcu rozkręci” - mówi Grzegorz Głód, menedżer Zieleniec SKI Arena. „Tuż po nowym roku przyszło co prawda chwilowe ocieplenie, jednak ostatnie dni to już silniejsze opady śniegu i mróz, dzięki czemu nie tylko na samych stokach, ale i w całej okolicy zrobiło się po prostu biało - - dodaje Grzegorz Głód.

Zmiana aury przyszła w najlepszym możliwym momencie - trwają zimowe ferie, które każdego roku ściągają na Dolnym Śląsk młodzież z całej Polski. Piękna zima, jaką można aktualnie podziwiać w Zieleńcu, to zjawisko tym cenniejsze, że w większych miastach padający śnieg to przechodzący powoli do lamusa widok.

Aktualnie do dyspozycji narciarzy oddajemy 21 spośród 29 kolei i wyciągów oraz 30 tras narciarskich o łącznej długości ok 15 kilometrów, na których zalega od 20 do 60 cm śniegu. Większość wyciągów jest czynna od 09:00 do 21:00. Oczywiście przed wyjściem na stok zawsze zachęcamy do sprawdzenia na stronie czy w mediach społecznościowych bieżących informacji, bo rozkład jazdy i dostępność tras może na przykład na przestrzeni nocy ulegać zmianie - mówi Grzegorz Głód

Wszystkim wybierającym się na narty czy snowboard do Zieleńca i chcącym podnieść swoje umiejętności poleca się skorzystanie z oferty pracujących przy stokach szkół narciarskich lub specjalnie w trakcie ferii organizowanych zabawach na śniegu z instruktorami. One odbywają się w każdą środę od godziny 19:00 do 21:00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest na stronie www.zieleniec.pl.