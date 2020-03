Członkowie komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Starostwie Powiatowym

Ilość interwencji wszystkich służb ratunkowych wzrasta z roku na rok. Do tego dochodzi do coraz częstszego udziału służb niemedycznych takich jak np. straż pożarna w zdarzeniach, w których potrzebna jest typowo karetka pogotowia. Oczywiście straż pożarna posiada podstawowy zestaw do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, jednak należy pamiętać, że koszt wyjazdu 6-osobowej załogi strażaków ciężkim ciężarowym samochodem strażackim do przypadku utraty przytomności wiąże się z niepotrzebnie dużymi kosztami.

Apel o przekazanie w/w karetek dla naszego powiatu poparli m.in. radni sejmiku: Zbigniew Szczygieł – członek komisji oraz Stanisław Jurcewicz.

Kolejnym tematem dyskusji było rozszerzenie możliwości technicznych i teleinformatycznych w powiatach oraz gminach o szerokopasmowy system łączności DSS.

Wiceprzewodniczący Komisji – Tytus Czartoryski zadeklarował wszelkie wsparcie w działaniach u Wojewody Dolnośląskiego o pozyskanie dodatkowych karetek.