Fatalna jakość powietrza. Nie wychodź z domu!

PM10 może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany czy też dwutlenek węgla i siarki. Głównie wywodzi się on z tzw. niskich emitorów, do których zalicza się kominy np. domów jednorodzinnych lub kamienic. Źródłem niskiej emisji są procesy spalania paliw, przede wszystkim węgla (a także odpadów), w starych niskosprawnych piecach i kotłach. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia są bardzo uciążliwe z uwagi na ich gromadzenie się w miejscu powstawania.

Pył ten jest bardzo niebezpieczny, ponieważ jego cząsteczki w łatwy sposób mogą dostać się do górnych dróg oddechowych i płuc, powodując groźne dla życia i zdrowia choroby.

Wyniki badań są druzgocące. Co roku 45 tysięcy Polaków umiera w naszym kraju przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza. Warto też wspomnieć, że to właśnie Polska obok Bułgarii ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.