Prasówka z całego tygodnia 17.03.2024 w Kłodzku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Kłodzko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kłodzku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.